Corona in MV: Offener Brief der Theater an Landesregierung Stand: 04.11.2020 13:20 Uhr Die Intendanten und Geschäftsführer der fünf Theater in Mecklenburg-Vorpommern haben sich mit einem offenen Brief an die Landesregierung gewandt. Es geht vor allem darum, dass der Spielbetrieb zum 1. Dezember wieder aufgenommen werden kann.

Alle fünf Intendanten sowie die drei kaufmännischen Geschäftsführer der Theater Rostock, Vorpommern sowie Neubrandenburg/Neustrelitz haben den offenen Brief unterzeichnet. "Wir wollen gemeinsam darüber reden, auf welche Weise und unter welchen Bestimmungen wir den Spielbetrieb auf sichere und verantwortliche Weise wiederaufnehmen können", heißt es wörtlich in dem Brief, der an Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) und Kultusministerin Bettina Martin (SPD) gerichtet ist.

Corona-Pandemie - eine Notlage für Theater

Die Unterzeichner sprechen wegen der Corona-Pandemie von einer Notlage. Auch die Theater wollen dazu ihren Beitrag leisten. Zugleich betonen die Intendanten aber ebenso, dass Kunst und kulturelles Leben den Menschen Identität, Halt und Kraft geben. Der lebendige Kontakt zwischen Künstlern und Publikum müsse aufrechterhalten werden, er sei von höchster Wichtigkeit, heißt es weiter.

