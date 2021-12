Stand: 27.12.2021 16:10 Uhr Corona erschwerte Musikerin Katharina Adam die Arbeit von Helgard Füchsel

Katharina Adam ist Musikgeragogin und arbeitet in Seniorenheimen und Wohngemeinschaften für ältere Menschen, gibt dort Musikunterricht und macht auch selbst Musik.

Wenn Katharina Adam mit ihrer Band im Seniorenheim auftritt, dann fangen selbst Neunzigjährige an zu tanzen. Die junge Frau versprüht Lebensfreude mit ihrem fröhlichen Blick und motiviert zum Mitmachen. Konzerte sind nur ein kleiner Teil ihrer Arbeit. Sie lebt hauptsächlich von ihren Musik-Gruppenstunden in Seniorenheimen oder Wohngemeinschaften für ältere Menschen. Seit dem Sommer 2021 darf die Dreißigjährige wieder in den Heimen arbeiten. Das sei aber anstrengender als vor der Pandemie.

Wie war dieses Jahr für Sie?

Katharina Adam: Also das Jahr 2021 war in der Gänze gesehen besser als 2020, einfach weil 2020 ab dem 16. März mit dem ersten Lockdown für uns Musiker und für mich als Musikgeragogin, die in den Einrichtungen arbeitet, einfach gar nichts mehr ging. Wir durften nicht mehr arbeiten, wir durften nicht mehr rein, wir hatten da noch keinen Impfstoff.

Was hat Ihnen Kraft gegeben?

Adam: Ich habe eine Zusatzausbildung gemacht und mich mit Gartenarbeit und Joggen im Wald bei Laune gehalten. Auch Kontakte zu Freunden und Kollegen haben mich aufgebaut. Dann stand mal ein kleines Geschenk vor der Tür oder jemand hat mal nett auf den Anrufbeantworter gesprochen und einfach mal die Frage gestellt: "Wie geht es Dir? Kann ich was für dich tun?". Was nicht immer materieller Art sein muss, das kann ja auch mal der Spaziergang im Wald sein, das kann auch mal sein, dass man zusammen dasitzt und Musik hört, oder irgendwas Schönes unternimmt. Das war oft auch schon etwas, was mir Kraft gegeben hat und Mut durchzuhalten und weiterzumachen.

Wie geht es Ihnen rund um den Jahreswechsel?

Adam: Ich animiere zum Singen, zum gemeinsamen Musizieren und es ist natürlich schön, wenn von der anderen Seite, von meinem Gegenüber auch etwas zurückkommt. Im Moment ist das leider sehr gedämpft. Das liegt mit Sicherheit auch an der allgemeinen Lage. Die Bewohner bekommen nicht mehr so viel Besuch, wie vielleicht 2019 und man muss noch mehr Energie aufwenden, um alle zu motivieren, um alle bei Laune zu halten.

Was macht Ihnen Mut?

Adam: Mut macht mir auf jeden Fall, dass sich doch immer mehr Menschen impfen lassen. Man fühlt sich ein Stück weit sicherer, auch wenn diese Impfung auch nicht den vollen Schutz hat, den wir vielleicht brauchen, um uns gar nicht anzustecken. Aber dadurch, dass ich mich hab impfen lassen und geboostert bin, komme ich auch noch zum Großteil in die Pflegeeinrichtungen hinein. Außerdem plane ich schon für das kommende Jahr. Diese Projekte, die jetzt anstehen, oder die geplant sind, so etwas wie ein Chorkonzert oder ein Mitmachkonzert, lassen mich schon auch positiv auf 2022 blicken. Ich hoffe, es wird ein guter Sommer, sodass wir wieder draußen Musik machen können.

