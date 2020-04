Stand: 16.04.2020 19:34 Uhr - NDR Kultur

Corona: Was bedeuten die Lockerungen für die Kultur?

Die Bundesregierung und die Ministerpräsidenten der Länder haben sich auf erste Lockerungen in der Corona-Krise verständigt. Theater, Opern- und Konzerthäuser, Museen und Kinos bleiben aber weiterhin geschlossen, auch Festspiele werden abgesagt. Was bedeuten diese Lockerungen für die Kultur? Fragen an Björn Thümler, niedersächsischer Minister für Wissenschaft und Kultur.

Herr Thümler, Großveranstaltungen sind bis Ende August weiterhin untersagt. Dazu zählen Fußballspiele, größere Konzerte - was noch?

Björn Thümler: Es bleibt erstmal dabei, dass Museen, Theater und Vergleichbares geschlossen bleiben. Die Ministerpräsidenten und die Bundeskanzlerin werden in 14 Tagen darüber befinden, ob eine Lockerung in diesen Bereichen möglich ist, in welchem Maße ein Anfahren im Kulturbetrieb wieder möglich wird. Das müssen wir bis zum 30. April abwarten.

Wie würden Sie "größere Konzerte" definieren?

Thümler: Die Definition bei größeren Veranstaltungen ist so festgelegt worden, dass sie mit mehr als tausend Personen nicht stattfinden sollen. Da aber in den Allgemeinverordnungen steht, dass Konzerträume und Theaterräume weiterhin geschlossen bleiben, ist es obsolet, ob es große, kleine oder mittlere Veranstaltungen sind. Erst am 30. April wird darüber befunden, ob und in welchem Umfang Kultureinrichtungen wieder aufmachen können.

Das Problem ist, dass gerade Orchestermusiker oder auch Schauspieler ohne Kontakt nicht auskommen und dass ein weites Auseinandersitzen in Opern oder in Schauspielhäusern nur bedingt sinnvoll ist, weil sich die Personen in Pausen beziehungsweise beim Kommen und Gehen begegnen. Auch das muss unter bestimmten Voraussetzungen stattfinden. Wir werden das abwarten müssen und schauen, welche Konsequenzen daraus zu ziehen sind.

Das Schauspiel Hannover hat im Haupthaus 630 Plätze. Wenn man nur einen Bruchteil ins Theater ließe und davon ausgehen würde, dass die Menschen in den Pausen diszipliniert miteinander umgehen, wäre das besser als gar nichts. Überlegen Sie solche Optionen, oder hapert es an den hygienischen Vorschriften?

Weitere Informationen Kultur trotz Corona - die NDR Bühne Egal ob Lesung, Chorgesang, Live-Konzert oder Kabarett - der NDR bietet Künstlern aus dem Norden seit Beginn der Corona-Krise eine virtuelle Bühne. Die Bratschen des NDR Elbphilharmonie Orchesters bringen Poetisches von Fibich und Goethe. mehr

Thümler: Das ist genau der Punkt, den man überlegen muss: Was sind die hygienischen Maßnahmen, die zu ergreifen sind? Muss der Mundschutz auch in der Oper oder im Schauspiel getragen werden? Für Schauspieler ist das natürlich schwierig, weil sie von Gestik und Mimik leben. Für Zuhörende ist das möglich. Aber diese Optionen werden uns erst nach dem 30. April beschäftigen, wenn klar ist, ob ein Wiederanfahren dieser Einrichtungen möglich ist oder nicht.

Bei Museen ist es etwas einfacher: Da gibt es Szenarien, unter welchen Bedingungen sie wieder geöffnet werden könnten. Aber auch das geht nur mit einem bestimmten zeitlichen Vorlauf, und bis zum 30. April ereignet sich an der Stelle auch nichts.

Buchhandlungen dürfen ab Montag wieder öffnen - in Berlin und Sachsen-Anhalt waren sie nie geschlossen. Man könnte sagen: Bücher sind wie Medikamente, dringend notwendig für Kopf und Geist. Hätte Niedersachsen nicht auch gleich diesen Schritt gehen können?

Thümler: Auch diese Überlegung ist mehrfach angestellt worden, aber man hat sich am Ende dagegen entschieden. Wenn eine Buchhandlung öffnet, warum darf der kleine Einzelhandel dann nicht auch öffnen? Das ist immer eine Problematik. Jetzt ist beschlossen worden, dass Läden mit einer Nettoverkaufsfläche von bis zu 800 Quadratmetern wieder öffnen dürfen, und auch der Buchhandel und die Bibliotheken können unter Beachtung der hygienischen Vorgaben wieder öffnen. Es ist wieder möglich, neue Bücher zu kaufen oder auszuleihen, und das ist für viele Menschen wichtig.

Das Kulturleben in Niedersachsen ist weiterhin eingeschränkt. Es wurden Corona-Soforthilfen für die Kultur geschnürt, bis zu 50 Milliarden Euro. Reicht das jetzt noch aus? Oder müsste da noch ganz anders unter die Arme geholfen werden als bislang geplant?

Thümler: Wir haben viele Hilfspakete, teilweise so viele, dass man den Überblick verlieren könnte. Mir ist bewusst, dass viele Künstlerinnen und Künstler, die nicht auf Gewinnorientierung aus waren, sondern nur auf Sicherung des Lebensunterhalts, jetzt in die Grundsicherung gleiten mussten. Viele haben das sehr ungern getan. Aber dadurch, dass der Bund die Regeln dafür verändert hat und Grundsicherung ohne Vermögensprüfung für sechs Monate gewährt, gibt es eine Möglichkeit, dass auch diese Personenkreise diese Auswirkungen der Corona-Krise zumindest in Teilen abfedern können. Ich hoffe, dass wir wieder schnell zur Lockerung kommen können. Ich bin froh, dass es viele Onlineformate gibt, wo Künstlerinnen und Künstler die Menschen über das Internet erfreuen - was nicht die ideale Form ist, weil Kunst auch davon lebt, dass man sich begegnet, dass man das Schauspiel erleben kann.

Das Gespräch führte Claudia Christophersen

Corona: Was bedeuten die Lockerungen für die Kultur? NDR Kultur - Journal Gespräch - 16.04.2020 19:00 Uhr Autor/in: Christophersen, Claudia Trotz der ersten Lockerungen in der Coronakrise bleiben Kultureinrichtungen weiterhin geschlossen. Ein Gespräch mit dem niedersächsischen Minister für Wissenschaft und Kultur, Björn Thümler.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Weitere Informationen Das Corona-ABC in 100 Sekunden Die Corona-Krise verändert auch unseren Wortschatz. In unserem "Corona-ABC" erklären wir deshalb all die Wörter, mit denen wir es plötzlich im Alltag zu tun haben. mehr NDR Info Corona-Live-Ticker: Hamburg will Kurs festlegen NDR Info Täglich prasseln wegen der Corona-Pandemie neue Veränderungen auf uns ein. Heute entscheidet Hamburg über den Kurs der kommenden Wochen. Mehr News im Live-Ticker. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Journal | 16.04.2020 | 19:00 Uhr