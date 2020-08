Stand: 26.08.2020 15:43 Uhr

Corona-Vorschriften machen St. Pauli Theater zu schaffen

Das Hamburger St. Pauli Theater hat am Mittwoch einen Ausblick auf die kommende Spielzeit gegeben. Der Spielbetrieb soll am 10. September mit der traditionellen Eröffnungsgala starten. Allerdings müssen wegen der Corona-Pandemie Abstände im Saal und auch auf der Bühne eingehalten werden. So dürfen aufgrund der geltenden Hygienevorschriften von 530 Plätzen zunächst nur 160 besetzt werden.

Abstand auch auf der Bühne

Wegen der Abstandsregeln auf der Bühne werden vor allem Duos wie Arnulf Rating und Matthias Deutschmann (ab 23. September) oder Christian Redl und Ulrich Tukur (ab 26. September) gemeinsam Programme gestalten. Mit dabei sind auch Eva Mattes und Volker Lechtenbrink mit "Love letters" ab 3. Oktober. Gerburg Jahnke rechnet mit Männern und Feministinnen ab und Stefan Gwildis lässt im Herbst den Sommer mit Jazzmusik nochmal auferstehen.

Rund 150 Vorstellungen Corona-bedingt abgesagt

Momentan laufe die Planung auf Sicht, sagte Intendant Ulrich Waller, der bedrückt auf die vergangenen Monate zurückblickte. Denn allein im Theater auf der Reeperbahn wurden um die 150 Vorstellungen Corona-bedingt abgesagt. Die für die Spielzeiteröffnung geplante Premiere des zweiten Teils von "Monsieur Claude und seine Töchter" wurde auf kommenden März verschoben.

