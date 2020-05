Stand: 27.05.2020 16:46 Uhr - NDR 1 Radio MV

Rostock: Corona-Theater mit eingebauten Hygieneregeln von Golo Schmiedt

Nun also auch die Theater: Vorsichtig kommen sie zurück aus der Zwangspause. Den Anfang macht die Compagnie de Comédie in Rostock. Im Klostergarten hat "Der Widerspenstigen Zähmung" von William Shakespeare Premiere unter freiem Himmel. Die Rückkehr auf die Bühne freut alle Beteiligten -doch noch wird geprobt.

Abstand halten! Desinfizieren! Mund-Nase-Maske tragen! All das ist in den vergangenen Wochen Teil unseres Alltags geworden. Weil auch Kulturveranstaltungen da nicht drum herum kommen, wurden diese Regeln einfach in das Stück mit eingebaut, erzählt Schauspieler Peer Roggendorf: "Letztendlich so, dass die eigentlichen Schauspieler nicht kommen können. Deswegen müssen drei Sicherheitsbeauftragte, die für Corona zuständig sind, einspringen und sagen: 'Nein, das Stück fällt nicht aus. Wir spielen das jetzt'".

Im Stück sollen zwei Töchter verheiratet werden. Die eine ist freundlich und liebevoll, die andere zickig und aggressiv. Also muss ein Mann her, der es schafft, die Widerspenstige zu zähmen. Diese Komödie spielt die Compagnie de Comédie in Zeiten von Corona anders als wir sie kennen. Mit dem Zollstock wird mitten im Stück schnell noch mal nachgemessen, ob die 1-Meter-50-Abstand zwischen den Schauspielern auch eingehalten sind. Bei Kussszenen sind die Liebenden durch eine Plexiglas-Scheibe getrennt. Zusätzlich haben die Sicherheitsleute alle desinfizierten Hände voll zu tun, die Rollen der fehlenden Schauspieler zu übernehmen.



Auf der Bühne lustig, im Zuschauerbereich ernst

Was auf der Bühne mit Humor genommen wird, muss im Zuschauerbereich sehr ernst umgesetzt werden. Abstand zwischen den Besuchern, Stühle desinfizieren, kein Verkauf von Essen oder Getränken. Trotz aller Auflagen freut sich Martina Witte, die Leiterin der Compagnie de Comédie, auf den Start der Sommerspielzeit: "Alles war lange unklar, der Probenstart ein Wagnis, weil wir noch nicht wussten, ob wir wirklich starten dürfen." Sie habe sich mit allen abstimmen müssen und ist nun froh, dass "wie wir so salopp im Theater sagen - der Lappen tatsächlich hoch gehen kann."

Zuspruch von allen Seiten

Auch die Resonanz der Zuschauer sei sehr positiv. Die Compagnie bekomme viele E-Mails und Anrufe wie diese: "Ich bin Kämpferin. Nach kulturlosen Wochen muss ein Angebot her."



Auch die Schauspielerinnen und Schauspieler freuen sich gleich aus mehrerlei Hinsicht auf die Sommerspielzeit. Denn sie sind Freiberufler. Wenn sie nicht arbeiten, verdienen sie kein Geld. Ihm sei "ein riesen Stein vom Herzen gefallen", als er erfahren habe, dass im Sommer gespielt werden kann, meint einer der Akteure. "Zum einen, weil wir es lieben, Theater zu spielen. Zum anderen, weil das unseren Lebensunterhalt sichert."

Das Desinfektionsspray steht bereit und die Stühle haben den vorgeschriebenen Mindestabstand. Die Premiere kann kommen -und ist schon ausverkauft. Aber, es gibt noch weitere Vorstellungen in diesem Sommer.

