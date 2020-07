Stand: 07.07.2020 14:23 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Land plant Sommer-Kulturfestival in SH

Das Land will in der Corona-Krise der Kulturszene in Schleswig-Holstein helfen - und holt dafür Künstler aus dem Bundesland auf die Bühne. Bei einem Kulturfestival mit rund 90 Events sollen sie sich in den kommenden Monaten präsentieren. Die finanziellen Sorgen sind das eine. Aber nicht mit dem Publikum in Kontakt zu sein, ist für viele Künstler in Corona-Zeiten fast noch schlimmer. Das Land will nun bei beiden Problemen aushelfen: Es stellt drei Millionen Euro bereit für Künstler, die gegen Gage an den verschiedensten Orten auftreten sollen. Geplant sind Auftritte im Theater, auf einem Truck, am Strand oder auf dem Marktplatz.

Kulturfestival: Land unterstützt Kulturszene in SH NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 07.07.2020 14:00 Uhr Autor/in: Constantin Gill Das Land will der Kulturszene helfen - und holt dafür Künstler aus Schleswig-Holstein auf die Bühne. Bei einem Kulturfestival mit rund 90 Events sollen sie sich in den kommenden Monaten präsentieren.







2,2 bei 10 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Online-Bewerbung ist freigeschaltet

Den Auftakt des Kulturfestivals Schleswig-Holstein macht der Kultur-Truck, der vom 13. bis 25. Juli durch das Land fährt und die ersten Künstler präsentiert. Ab dem 27. Juli starten dann die vielfältigen Veranstaltungsformate: Musik, Theater, Tanz, Bildende Kunst, Film, Literatur und Kleinkunst - all das soll auf den Bühnen zu sehen sein. Das Kulturfestival läuft bis Oktober. Künstler können sich seit Dienstag online bewerben. Ende der Bewerbungsfrist wird Mitte September sein. Den Auftakt gibt es am Freitag in Eutin. Durch das Programm führen die Moderatoren des Schleswig-Holstein-Magazins Christopher Scheffelmeier und Harriet Heise.

Events werden in Sozialen Medien gestreamt

Für die Besucher sind die Auftritte kostenlos. Allerdings gelten zur Zeit noch Beschränkungen wegen der Corona-Hygienevorschriften. Wenn es möglich ist, sollen sie zu einem späteren Zeitpunkt gelockert werden. Laut Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) sind ab dem 1. September wieder deutlich größere Veranstaltungen möglich - sofern die Infektionszahlen stabil bleiben. Außerdem werden die Events auch in den Sozialen Medien - über Facebook, Instagram und Youtube - gestreamt.

Weitere Informationen Kultur trotz Corona - Der Festivalsommer Kein Hurricane, kein Elbjazz, kein SHMF? Der NDR bietet ein Alternativ-Programm mit aktuellen Momentaufnahmen und der Musik vergangener Festivals im Norden. An diesem Wochenende startet das SHMF. mehr Das SHMF 2020 - "Sommer der Möglichkeiten" Festival trotz Corona. Das Schleswig-Holstein Musik Festival hat den "Sommer der Möglichkeiten" ausgerufen. Bis Ende August sind rund 100 Veranstaltungen geplant. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 07.07.2020 | 14:00 Uhr