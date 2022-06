Stand: 02.06.2022 07:48 Uhr Corona-Pandemie wirkt sich negativ auf Musik-Konsum aus

Die Corona-Pandemie hat sich einer Studie zufolge negativ auf den Musikkonsum der Deutschen ausgewirkt. So seien nicht nur viele Live-Konzerte ausgefallen, auch in ihren Wohnungen hätten die Bundesbürger im Winter 2020/21 pro Woche rund drei Stunden weniger Musik gehört, als vor Beginn der Pandemie, heißt es in einer repräsentativen Befragung der Kühne Logistics University (KLU) und der Universität Hamburg. Ein möglicher Grund sei, dass das Musikhören für viele mit Mobilität wie dem Weg zur Arbeit verknüpft sei, die in Zeiten des Homeoffice stark reduziert gewesen sei.