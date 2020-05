Stand: 03.05.2020 21:00 Uhr - NDR Info

Am Donnerstag vergangener Woche sind Bund und Länder übereingekommen, dass die Museen unter Auflagen wieder öffnen dürfen. In Schleswig-Holstein sind sie bereits seit Sonntag wieder geöffnet, auch die Einreise nach Schleswig-Holstein ist wieder erlaubt, wenn man eine Ausstellung oder ein Museum besuchen will. Die anderen Bundesländer werden nun zügig nachziehen. So wird der Hamburger Senat am Dienstag eine Verordnung beschließen. Die Museen in Norddeutschland sind startklar.

Voraussetzung für die Wiedereröffnung der Museen ist die Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln zum Schutz der Besucher und des Personals. So werden Plexiglasscheiben vor den Kassen fortan zur Standardausrüstung aller Museen gehören. In Hamburg haben die Häuser ein Konzept erarbeitet und in regelmäßigen Telefonkonferenzen mit Kultursenator Carsten Brosda (SPD) abgestimmt. Die Vorbereitungsarbeiten seien geleistet und die Museen könnten loslegen, sagte Brosda.

Kunsthalle Hamburg: "Wir können aufmachen"

Auf einen Tag früher oder später komme es bei der Öffnung nicht an, sagt Alexander Klar, Direktor der Hamburger Kunsthalle. "Wir sind vorbereitet, wir können aufmachen", sagt er. "Wir haben alle Vorkehrungen schon vor zwei Wochen getroffen." Klar schätzt, dass die Besucher eher zögerlich in die Museen kommen. "Da wird dieselbe Vorsicht sein, wie in den Geschäften und in der Ladenstraße", meint er.



Landesmuseum Greifswald: "Das Go kann kommen

Mit einem vorsichtigen Herantasten der Besucher rechnet auch Julia Kruse, Sprecherin des Pommerschen Landesmuseums in Greifswald. Der Schutz für das Kassenpersonal ist montiert, die Bodenmarkierungen vor den Kassen sind geklebt, das Go kann kommen. Eine Museums-Mitarbeiterin hat für alle im Haus Stoffmasken genäht. Die Kolleginnen und Kollegen vom Aufsichtspersonal sind sowieso vor Ort. Sie waren in den letzten Wochen anderweitig eingespannt, haben an der Erweiterung der Dauerausstellung mitgearbeitet.

Besucherstrom muss begrenzt werden

Natürlich werden die Museen auch den Besucherstrom begrenzen. "Wir haben hochgerechnet, dass wir gleichzeitig 200 Leute im Haus haben können", sagt Kunsthallen-Direktor Alexander Klar. "Wir werden das monitoren. Es muss einfach Platz sein. Ich hätte gerne so viel Platz, dass die Leute auch ohne Schutzmaske bei uns rumlaufen können."

Verpflichtende Schutzmasken lehnt Alexander Klar ab. Die Hamburger Verordnung könnte die allerdings vorschreiben. Das verursache bei ihm Magenschmerzen, sagt Klar. Seine Devise seinen möglichst wenig Vorschriften. "Ich habe die Erfahrung gemacht: Die Menschen wollen sich nicht anstecken. Das heißt, sie verhalten sich richtig - und wir müssen dafür sorgen, dass sie sich richtig verhalten können. Das heißt, die richtigen Signale senden, wo man sich hinstellen kann - und schauen, dass es keinen Frust gibt, wenn es irgendwo Schlangen gibt. Im Hause sorgen wir dafür, dass sich alle tunlichst in alle Richtungen verteilen können."

Kunsthalle zu Kiel: Mitarbeiter sollen Informationen liefern

In anderen Häusern wird es Wegeleitungen geben, die die Besucherströme in eine Richtung lenken - so in der Kieler Kunsthalle. Da auf absehbare Zeit alle Gruppenführungen, Workshops und Schulklassen-Besuche entfallen, hat man sich in Kiel überlegt, ob man nicht die Kolleginnen von der Vermittlungsabteilung als Life-Speaker einsetzt. In bestimmten Räumen positioniert, würden sie Interessierte mit Informationen versorgen. Auch die Hamburger Kunsthalle macht sich Sorgen um die vielen hoch qualifizierten Museums-Guides, deren wirtschaftliche Existenz nun auf dem Spiel steht. "Es wird wieder Gruppenführungen geben. Irgendwann wird das Leben weitergehen. Die Frage ist vor allem das wann", sagt Klar.

Sprengel Museum Hannover will Samstagvormittag für Risikogruppen öffnen

Wie kann man trotz Abstandsgebot Dialog ermöglichen, wie Kunstvermittlung von Angesicht zu Angesicht betreiben - auch im Sprengel Museum in Hannover sucht man noch nach Lösungen, berichtet Sprecherin Isabelle Schwarz. Im Sprengel Museum soll der Samstagvormittag den Risikogruppen vorbehalten sein. Ein Besucher-Zeitfenster speziell für ältere Menschen und solche mit Vorerkrankung - eine Maßnahme, die auch der deutsche Museumsbund vorschlägt. Hinter den Kulissen lauern weitere Herausforderungen, an die zunächst niemand denkt. Wenn das Aufsichtspersonal zeitgleich eintrifft und sich umkleidet - wie kann da der Abstand gewährleistet werden? Im Sprengel Museum hat sich die Hausmeisterei dieser logistischen Aufgabe angenommen.

