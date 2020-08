Stand: 03.08.2020 19:19 Uhr - NDR Kultur

Corona-Demo: "Es muss auch Platz für diese Meinung geben"

Trotz steigender Infektionszahlen haben am vergangenen Sonnabend rund 20.000 Menschen in Berlin gegen die Anti-Corona-Maßnahmen protestiert - ohne Gesichtsmasken, ohne Sicherheitsabstand, dafür mit reichlich Aggressionspotenzial und eigenen - alternativen - Wahrheiten. Die Bundesregierung hat die Demonstranten scharf kritisiert, aber es gab auch Verständnis seitens der FDP und Lob von der AfD. Gleichzeitig wurde Kritik an der Regierung laut: Schärfere Auflagen seien nötig gewesen, die Demonstration hätte überhaupt nicht gestattet werden dürfen oder früher abgebrochen werden müssen. Ein Gespräch mit der Autorin und Publizistin Lamya Kaddor.

Frau Kaddor, Sie haben sich bereits im Mai in Ihrer Kolumne "Zwischentöne" zu den Verschwörungstheorien und Corona-Leugnern geäußert: "Wir sollten das ernst nehmen", haben Sie getitelt. Als Sie die Bilder vom Sonnabend gesehen haben, was ist Ihnen da durch den Kopf gegangen? Haben Sie sich in Ihrer Sorge bestätigt gefühlt?

Lamya Kaddor: Leider ja. Andererseits war ich nicht völlig überrascht, dass es doch sehr viele Menschen gibt, die gegen diese Maßnahmen demonstrieren wollen. Wir wussten bereits vorher, dass es diese Gruppe gibt, die wir als Corona-Leugner bezeichnen würden, die leugnen, dass es eine Krankheit namens Covid-19 gibt und dass sie so schwerwiegend ist. Wir konnten auch damit rechnen, dass sie auf die Straße gehen würden, denn es ist nicht das erste Mal, dass sich diese Gruppe Luft verschafft. Mich hat eher die Zusammensetzung überrascht, dass sich diese unterschiedlichen Gruppen unter diesem Anliegen zusammenfinden. Es waren nicht nur Rechte oder Corona-Leugner, sondern es fanden sich auch einige Esoteriker und Klimaleugner unter diesen Menschen. Das war schon erkenntnisreich für uns.

Es gibt eine treibende Kraft hinter dieser selbsternannten Freiheitsdemo: die sogenannten Querdenker. Wer oder was verbirgt sich dahinter?

Kaddor: Das sind vor allen Dingen Menschen, die sich stark machen gegen alles, was diese Gruppe als Mainstream bezeichnet: Leugnung des Klimawandels, starkes Entgegentreten gegen den Euro, Anti-Flüchtlingskurs - im Grunde genommen alles, wogegen man in einem so konstruierten Establishment sein kann. Das sind die sogenannten Querdenker, die sich berufen fühlen, laut zu werden, weil sie anders als der "normale" Deutsche für sich beanspruchen, quer und damit gegen den Strich gebürstet zu denken und mutiger zu sein.

Die Politik debattiert über eine mögliche Einschränkung der Versammlungsfreiheit. Nach Ansicht des Unions-Innenexperten Armin Schuster wäre es verhältnismäßig, die Versammlungen "nur noch unter sehr viel strengeren Auflagen oder gar nicht mehr zu genehmigen". Wie stehen Sie dazu?

Audio 02:31 NDR Info Politiker warnen vor Leichtsinn in Corona-Zeiten NDR Info Am Sonnabend haben etwa 20.000 Menschen in Berlin gegen die Corona-Maßnahmen der Bundesregierung demonstriert - meist ohne Maske und Abstand. Aus der Politik kam scharfe Kritik. Audio (02:31 min)

Kaddor: Ich sehe das ganz ähnlich. Wobei ich befürchte, dass sich die Lage noch verschärfen könnte, wenn unsere Staatsgewalt strenger mit den Demonstranten umgehen würde. Die Erfahrung lehrt: Je konsequente, je strenger wir auf das Einhalten der Abstandsregeln beharren, desto weiter drücken wir diese Gruppe mit ihrem Anliegen an den gesellschaftlichen Rand und desto eher können wir davon ausgehen, dass sich diese Mitglieder in ihrer Ansicht zunehmend radikalisieren - dass sie es mit einem Staat zu tun haben, der ihre Meinungsfreiheit, ihre Rechte unterdrückt, dass wir in einer Art Meinungsdiktatur leben würden, dass wir es mit einer Lügenpresse zu tun hätten. Es ist schon wichtig, dass diese Menschen weiterhin die Freiheit und das Recht haben zu demonstrieren. Es muss auch Platz für diese Meinung geben - obwohl ich das nicht mehr als Meinung verstehen kann, wenn man Covid-19 oder den Klimawandel leugnet. Hier ist ein gesunder Mittelweg zu suchen.

Wie beurteilen Sie das Vorgehen der Polizei, dass sie nicht früher eingegriffen hat?

Kaddor: Ich glaube, dass das gar nicht so einfach ist. Bei 20.000 Demonstrantinnen und Demonstranten einzelne Personen herauszupicken, die sich nicht an die Auflagen gehalten haben, macht das Ganze unüberschaubar. Ich glaube, in der Situation kann die Polizei kaum mehr richtig handeln. Entweder verbietet man solche Arten von Demonstrationen vorher - dann braucht man eine gute Begründung dafür, und ich glaube, rechtlich ist das gar nicht so einfach. Andererseits ist es fast unmöglich, aufgrund der Diversität dieser Gruppen und der zum Teil vorhandenen Gewaltbereitschaft, da so durchzugreifen, dass das nicht eskaliert. Die Polizei muss durchgreifen, wenn gegen Vorschriften verstoßen wird - aber wo soll sie bei 17.000 Menschen anfangen, wenn niemand eine Maske trägt? Ich kann das kaum objektiv beurteilen.

Das Gespräch führte Alexandra Friedrich.

Corona-Demo: "Es muss auch Platz für diese Meinung geben" NDR Kultur - Journal Gespräch - 03.08.2020 19:00 Uhr Autor/in: Friedrich, Alexandra Am vergangenen Sonnabend haben rund 20.000 Menschen in Berlin gegen die Anti-Corona-Maßnahmen protestiert. Ein Gespräch mit der Autorin und Publizistin Lamya Kaddor.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Weitere Informationen NDR Info corona3880 NDR Info Am Airport Hamburg haben sich bislang mehr als 2.000 Reisende auf Corona testen lassen. Zwei weitere Testzentren für Rückkehrer sind seit heute in Betrieb. Die Corona-News im Live-Ticker. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Journal | 03.08.2020 | 19:00 Uhr