Stand: 05.02.2024 14:34 Uhr Cornelia Funke wird Schirmfrau der Kinder- und Jugenbuchmesse in Oldenburg

Cornelia Funke übernimmt in diesem Jahr die Schirmherrschaft der Kinder- und Jugendbuchmesse Kibum in Oldenburg. Sie werde zum Eröffnungswochenende im November erwartet, sagte eine Sprecherin der Stadt Oldenburg am Montag. Die 65 Jahre alte Schriftstellerin gilt als erfolgreichste deutsche Kinderbuchautorin der Gegenwart. Sie hat mehr als 60 Bücher veröffentlicht, die in mehr als 50 Sprachen übersetzt wurden - unter anderem die "Tintenwelt"-Tetralogie, die "Wilden Hühner" und die "Geisterjäger". Die Kibum in Oldenburg ist nach eigenen Angaben Deutschlands größte nicht-kommerzielle Buchmesse.