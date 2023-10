Stand: 11.10.2023 07:52 Uhr Cornelia Funke: "Würde mir keine Verfilmung wünschen, sondern Serie"

Cornelia Funke veröffentlicht am 12. Oktober den vierten Band ihrer "Tintenwelt"-Reihe: "Die Farbe der Rache". Er erzählt von Staubfinger und dem Schwarzen Prinzen. Sollte sich ein Regisseur erneut in die Tintenwelt vertiefen wollen und dürfen, hat die Autorin einen klaren Wunsch: "Wenn das passieren sollte, würde ich mir keine Verfilmung mehr wünschen, sondern eine Fernsehserie", so Funke im Gespräch mit der "Deutschen Presse Agentur". So gäbe es andere Möglichkeiten, die Geschichte zu entfalten und den Figuren gerecht zu werden. | Sendebezug: | 11.10.2023 09:40 | NDR Kultur