Stand: 28.09.2022 07:57 Uhr Comicfestival in Hamburg startet mit internationalen Stars

Beim 16. Comicfestival in Hamburg können Fans vom 30. September, bis zum 2. Oktober Comics an 30 Orten auf St. Pauli, im Karoviertel und der Neustadt entdecken. Stargast ist die Französin Catherine Meurisse. Sie zeichnete und schrieb für die Satirezeitschrift "Charlie Hebdo". Bekannt wurde sie mit ihrer autobiografischen Graphic Novel "Die Leichtigkeit". Der Hamburger Luka Lenzin erzählt in "Nadel und Folie" vom Alltag in der Hamburger Drogenhilfe. Birgit Weyhe, ebenfalls aus der Hansestadt, präsentiert eine Ausstellung zu ihrem aktuellen Buch "Rude Girl". | 28.09.2022 19:00 NDR 90,3