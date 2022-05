Stand: 09.05.2022 15:10 Uhr Comeback nach Corona: Roskilde-Festival ausverkauft

Das legendäre Roskilde-Musikfestival ist zwei Jahre nach coronabedingten Absagen restlos ausverkauft. Das allerletzte Ticket für das Spektakel in Dänemark sei am frühen Montagnachmittag verkauft worden, schrieben die Veranstalter auf Facebook. Das Roskilde-Festival findet in diesem Jahr vom 25. Juni bis 2. Juli statt. Mit dabei sind unter anderem: Dua Lipa, The Strokes und die Kings of Convenience.