Stand: 03.04.2023 15:25 Uhr Coburger Globe-Theater soll im Oktober Betrieb aufnehmen

Coburg bekommt ein neues Schauspielhaus: Das Globe-Theater orientiert sich architektonisch an britischen Vorbildern wie dem Globe Theatre in London. Seit Herbst 2020 wird an dem Rundbau auf dem Gelände eines ehemaligen Güterbahnhofs gebaut. Anfang Oktober 2023 soll das Theater den Spielbetrieb aufnehmen. Die Bauarbeiten lägen derzeit im Plan, sagte ein Sprecher der oberfränkischen Stadt. Zum Beginn der Theaterspielzeit 2023/24 soll der Neubau eröffnet werden. Das Globe-Theater wird als Ausweichspielstätte für das sanierungsbedürftige Landestheater Coburg dienen. | 03.04.2023 15:40 | NDR Kultur

