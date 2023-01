Stand: 15.01.2023 17:00 Uhr Claudia Roth: 2023 wieder höhere Zuschauerzahlen

Kulturstaatsministerin Claudia Roth setzt nach schwierigen Jahren für die Kultur 2023 auf eine Rückkehr von Besucher*innen in Kinos, Theatern, Konzerten oder Museen. "Die Zurückhaltung ist auch eine Folge einer Situation von Krisen: Corona, Krieg, Klima, Energie, Inflation", so die Grünen-Politikerin gegenüber der "dpa" in Berlin. "Diese Zurückhaltung wollen wir teilweise überwinden und Bewegung mit mehr Zuschauerzahlen bekommen." Als einen Weg dafür sieht Roth den geplanten Kulturpass mit Unterstützung für Jugendliche, den sie bis zum Sommer realisieren will. | Sendebezug: | 15.01.2023 15:20 | NDR Kultur