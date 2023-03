Stand: 30.03.2023 20:58 Uhr Cirque de Soleil "Crystal": Show auf Eis in Hamburg bis Sonntag

Eissport und Zirkuskunst: Das ist "Cirque du Soleil - Crystal". Die Show in Hamburg dreht sich um Crystal, die im Eis einbricht und in eine umgekehrte Welt eintaucht. Dort trifft sie auf ihr Spiegelbild. Die Hauptdarstellerin Hjordis Lee steht seit ihrem siebten Lebensjahr auf der Bühne. "Bei Cirque du Soleil mitzumachen ist großartig". Mehr als 6.000 Kostüme gehören zur Show. Aller Künstlerinnen und Künstler haben vier Kostümwechsel bei einem Auftritt. Fast 100 Personen gehören zum Team, davon 44 Artisten. Bis Sonntag gibt es acht Shows in der Barclays Arena Hamburg. | Sendebezug: | 30.03.2023 06:30 | NDR Fernsehen Hamburg Journal