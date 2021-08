Stand: 06.08.2021 13:40 Uhr Christoph Ransmayr erhält den Ludwig-Börne-Preis

Der österreichische Schriftsteller Christoph Ransmayr wird in diesem Jahr mit dem Ludwig-Börne-Preis ausgezeichnet. Der Preis wird am 8. August im Schloss Bellevue von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier übergeben, der in diesem Jahr auch der Preisrichter war. "Die Reden und Reportagen Ransmayrs zeichnen sich durch genaue Weltbeobachtung und tiefe Menschlichkeit aus", heißt es in der Begründung des deutschen Bundespräsidenten.