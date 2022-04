Lieben-Seutter zur Causa Currentzis: "An Scheinheiligkeit kaum zu überbieten" Stand: 14.04.2022 13:35 Uhr Das Konzert von Teodor Currentzis im Wiener Konzerthaus ist abgesagt worden. Nun spielt er am Osterwochenende in der Hamburger Elbphilharmonie. Ein Gespräch mit dem Intendanten der Elbphilharmonie. Beitrag anhören 6 Min

Ein Benefizkonzert zugunsten der Opfer des russischen Angriffskriegs, zu dirigieren - ist das ausreichend als politisches Statement? Oder ist das, wie Axel Brüggemann, der Musikjournalist im Interview mit NDR Kultur, sinngemäß gesagt hat: Ist das ein Reinwaschen eines Orchesters, das politisch verstrickt ist? Das Konzert von Teodor Currentzis im Wiener Konzerthaus ist abgesagt worden. Nun spielt er am Osterwochenende und sein Ensemble musicAeterna in der Hamburger Elbphilharmonie, auch am Karfreitag und Ostersonntag. Ein Gespräch mit dem Intendanten der Elbphilharmonie Christoph Lieben-Seutter.

Es geht um das Konzert mit musicAeterna und Teodor Currentzis. Ich habe mit Herrn Brüggemann gesprochen. Der meinte: "Das ist natürlich die Entscheidung von Herrn Lieben-Seutter zu machen, was er für richtig hält. Ich würde es für richtig halten, dieses Konzert nicht stattfinden zu lassen." Wie reagieren Sie?

Christoph Lieben-Seutter: Mit einem kleinen bisschen Wut im Bauch, weil das, was Herr Brüggemann macht, an Scheinheiligkeit kaum zu überbieten ist. Es geht ja darum, dass in Wien ein Konzert abgesagt wurde, weil es ein Benefizkonzert zugunsten der Ukraine sein sollte.

Warum haben Sie da Wut im Bauch?

Lieben-Seutter: Weil der gute Herr Brüggemann im Alleingang mehr oder weniger dieses Konzert zu Fall gebracht hat, um dann nachher den Scheinheiligen zu machen. Es geht überhaupt nicht darum, ob Currentzis und sein Orchester auftreten. Die Konzerte in Wien haben stattgefunden und waren ein großer Erfolg. In Hamburg werden sie auch stattfinden.

Da geht es um unterschiedlichste Vorwürfe. Bleiben wir mal bei dem alten, einfachen: Darf Teodor Currentzis als Dirigent ein Benefizkonzert dirigieren, wenn er sich nicht auch mündlich von dem Angriffskrieg distanziert hat?

Lieben-Seutter: Wer so ein Benefizkonzert dirigiert, das ist ja wohl das beste Zeichen, wo sozusagen sein Herz steht. Dass er in keiner Weise diesen Krieg oder die Aktionen des russischen Regimes in irgendeiner Form goutiert oder unterstützt.

Die anderen Dinge werden komplizierter, die Axel Brüggemann in den Zeitungen lanciert. Es geht um die VTB-Bank, eine staatliche Bank. Sein Argument: Alles, was dort passiert, passiert mit Putins Zustimmung. Insofern könne man hier Staat und Kunst nicht trennen.

Lieben-Seutter: Die Bank ist sicher ein Problem, das ist gar keine Frage. Aber wenn man nur halbwegs einmal sich die Reihenfolge der Ereignisse überlegt: Herr Currentzis hat ein weltweit bewundertes Orchester in Russland gegründet. Das war zuerst ans Opernhaus in Novosibirsk gebunden, dann an das Opernhaus in Perm. Dann hat sich das Orchester selbständig gemacht in Sankt Petersburg. Was glauben Sie, wie das geht? Ein tolles Orchester von Weltrang zu unterhalten? Da muss von irgendwoher Geld kommen. Er erhält keine Subventionen des russischen Staates. Dass es von einer Bank, einer anderen Institution oder einem vermögenden Mäzen unterstützt wird, ist notwendig. Es geht gar nicht anders. Herrn Currentzis vorzuwerfen, dass er das schon vor dem Kriegsausbruch hätte wissen müssen, dass diese Bank vielleicht eines Tages in Ungnade fallen würde, ist auch absurd. Was man ihm jetzt vorhalten kann ist: Warum trennt er sich nicht von der Bank, nachdem der Krieg ausgebrochen ist?

Wer sind wir, dass wir Konzerte, die seit Wochen ausverkauft sind, auf die sich Tausende von Leuten freuen, schnell mal absagen, nur weil wir finden: Ach, im Hintergrund hat Herr Currentzis sich noch nicht von seiner Bank getrennt. Wenn er das macht: Sie wissen, was es bedeutet, in Russland sich gegen den Krieg zu äußern. Er hat 200 Mitarbeiter, hat einen Chor, hat ein Orchester. Er muss da vorsichtig vorgehen und er weiß sehr genau, dass das Schicksal seines Orchesters an einem seidenen Faden hängt. Dass er neue Lösungen finden müssen. Aber wir werden es sicher nicht zur Bedingung machen, dass er von heute auf morgen sozusagen seine Sponsoren loswerden muss, damit er noch auftreten darf. Das verlangt ja auch niemand von ihm, außer Herr Brüggemann.

Noch ein Vorwurf steht im Raum, insbesondere in der österreichischen Presse: Alexej Nawalny hat ein langes Video veröffentlicht, da geht es um Verstrickungen von Gergiev in die russische Kulturpolitik. Und Herr Brüggemann setzt das gleich, zum Beispiel mit einer Liechtensteiner Stiftung, der musicAeterna Stiftung - Mitglied ist Matthias Naske ihr Nachfolger am Wiener Konzerthaus. Und das seien Verstrickungen, die seien unlauter und in dieser Zeit nicht zu halten.

Lieben-Seutter: Es ist unter allem Niveau. Diese beiden Fälle überhaupt irgendwie miteinander in Verbindung zu bringen, ist absurd. Und das weiß Herr Brüggemann auch sehr genau. musicAeterna hat sich, wie ich gesagt habe, selbständig gemacht. Sie haben eine neue Struktur aufgebaut, haben sich auch überlegt, ob sie überhaupt die ganze Operation im Westen platzieren. Es war von Paris die Rede - am Schluss hat sich herausgestellt: In Sankt Petersburg haben sie die besten Möglichkeiten, auch weil ein Großteil der Musiker aus Russland oder aus benachbarten Ländern sind.

Sie haben, und das war eben das Hauptthema der Bank, ein altes, legendäres Rundfunkhaus in Sankt Petersburg zur Verfügung gestellt bekommen. Der Saal, wo Schostakowitsch aufgeführt worden ist. Das ist quasi ihr Zentrum, ihr Probenort. Dort können sie Konzerte machen, Begleitprogramme. Das war der Hauptgrund, warum sie in Sankt Petersburg geblieben sind. Aber in der Konstellation hat Herr Naske, bei dem sie schon lange regelmäßig zu Gast sind, mitgeholfen, Businesspläne zu machen, neue Geldgeber zu finden. Er hat daher eine ehrenamtliche Rolle in dieser Stiftung. Das jetzt in irgendeiner Form in Verbindung zu bringen mit möglicher Korruption oder sonst was - da bleibt mir einfach die Spucke weg, wie man sich überhaupt auf dieses Niveau begeben kann.

Das Interview führte Mischa Kreiskott.

