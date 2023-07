Stand: 06.07.2023 07:14 Uhr Christie's versteigert wiederentdeckte Rembrandt-Porträts

Das Auktionshaus Christie's versteigert am Donnerstag in London zwei Porträts des niederländischen Meisters Rembrandt. Sie werden nach Schätzungen des Auktionshauses fünf bis acht Millionen Pfund (5,8 bis 9,3 Millionen Euro) einbringen. Ein Christie's-Experte hatte die Porträts aus dem Jahr 1635 vor einigen Jahren zufällig bei einer Routine-Begutachtung in der Privatsammlung einer britischen Familie gefunden. Die 20 Zentimeter großen ovalen Ölgemälde zeigen das Ehepaar Jan Willemsz van der Pluym und Jaapgen Carels aus Rembrandts Heimatstadt Leiden. | Sendebezug: | 06.07.2023 07:10 | NDR Kultur