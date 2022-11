Stand: 30.11.2022 10:22 Uhr Chorleiter Gerd Michaelis ist tot

Der in der DDR bekannt gewordene Chorleiter Gerd Michaelis ist tot. Er starb am vergangenen Sonntag im mecklenburgischen Dobbertin (Ludwigslust-Parchim), wie sein Stiefsohn, Sänger Dirk Michaelis auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch bestätigte. Der Musiker wurde 1933 geboren und war unter anderem Leiter des von ihm gegründeten Gerd-Michaelis-Chors. Das Schlagerensemble trat in den 60er- und 70er-Jahren im DDR-Rundfunk auf, wo es verschiedene Sängerinnen und Sänger begleitete.

