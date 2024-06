Stand: 10.06.2024 07:19 Uhr Choreograph John Neumeier in Orden Pour le mérite aufgenommen

Der US-amerikanische Choreograph John Neumeier (85) und der Germanist Heinrich Detering (64) sind nun auch offiziell in den Orden Pour le mérite aufgenommen worden. Die Aufnahme gilt als höchste Ehrung, die einem Wissenschaftler oder Künstler in Deutschland zuteilwerden kann. Der Vereinigung gehören jeweils bis zu 40 Persönlichkeiten aus dem Inland und Ausland an. Mit den neuen Mitgliedern sind es nun jeweils 39. Der Orden steht unter dem Protektorat von Bundespräsident Steinmeier und wird finanziert und organisiert von Kulturstaatsministerin Claudia Roth. | Sendebezug: | 10.06.2024 19:00 | NDR 90,3