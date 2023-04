Stand: 15.04.2023 14:00 Uhr Charles III.: Lionel Richie, Katy Perry singen bei der Krönung

Am Sonnabend 6. Mai soll König Charles III. in London in der Westminster Abbey gekrönt werden, die Hymne zur Feier stammt von Musical-Komponist Andrew Lloyd Webber. Am Folgetag, Sonntag den 7. Mai wird ein Krönungskonzert auf Schloss Windsor vor 20.000 Gästen stattfinden. Hier sollen nach Information der BBC unter anderem Lionel Richie, Katy Perry und Take That auftreten. Das Konzert wird live im Fernsehen, Radio und online übertragen. Als weitere Acts nannte die BBC Andrea Bocelli, Freya Ridings, Bariton Bryn Terfel und Komponist Alexi Ffrechn. | 15.04.2023 17:10 | NDR 2