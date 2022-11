Stand: 03.11.2022 12:21 Uhr Chagall-Ausstellung in der Schirn zeigt "Welt in Aufruhr"

Eine große Ausstellung zum Werk des jüdischen Malers Marc Chagall (1887-1985) aus den 1930er- und 1940er-Jahren ist ab dem 4. November in der Schirn Kunsthalle Frankfurt zu sehen. Die Ausstellung zeichnet mit rund 60 Gemälden und Papierarbeiten die Suche des Künstlers nach einer Bildsprache im Angesicht von Vertreibung, Verfolgung und Emigration nach. Als jüdischer Maler sei Chagall immer wieder existenziellen Bedrohungen ausgesetzt gewesen. Chagall starb 1985 in Saint-Paul-de-Vence in Frankreich. Die Schau in der Schirn ist bis zum 19. Februar 2023 zu sehen. | 03.11.2022 11:15 | NDR Kultur