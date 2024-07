Cellistin Anastasia Kobekina erhält heute den Leonard Bernstein Award Stand: 12.07.2024 00:01 Uhr Die russische Cellistin Anastasia Kobekina wird heute beim Schleswig-Holstein Musik Festival (SHMF) mit dem Leonard Bernstein Award 2024 ausgezeichnet. Auf dieser Seite können Sie das Konzert der Preisträgerin ab 20 Uhr im Livestream sehen.

Venedigt heißt der diesjährige Festivalschwerpunkt beim SHMF. Das passt bestens zum aktuellen Album der Cellistin: "Venice". In ihrer Musik hat sie sich von der Magie der Lagunenstadt inspirieren lassen. Anastasia Kobekinas Venedig ist geprägt von wilden Tänzen in Vivaldis Cellokonzerten, schaukelnd auf dem Wasser der vielen Kanäle mit Faurés "Les Berceaux", aber auch mit Blicken hinter die dunklen Mauern der Stadt mit Brian Enos "Emerald and Stone".

"Kobekina verbindet technisches Können mit Herzenswärme"

Kobekina bewegt sich in ihrer Musik zwischen Barock- und zeitgenössischer Musik, historisch und modern. "Kobekina verbindet technisches Können mit Herzenswärme", schwärmt SHMF-Intendant Christian Kuhnt über die Cellistin. Bei der Preisverleihung in der Kulturwerft Gollan in Lübeck spielt sie gemeinsam mit dem Kammerorchester Basel Werke von Vivaldi, Barbara Strozzi, Niccolò Paganini und Caroline Shaw.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Moin! Schleswig-Holstein – Von Binnenland und Waterkant | 12.07.2024 | 18:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Klassik Schleswig-Holstein Musik Festival