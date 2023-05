Stand: 08.05.2023 13:21 Uhr Catrin Striebeck erhält Rita Tanck-Glaser Schauspielpreis

Die Hamburger Schauspielerin Catrin Striebeck (57) erhält den mit 10.000 Euro dotierten Rita Tanck-Glaser Schauspielpreis. Das teilte die Hamburgische Kulturstiftung am Montag mit. Striebeck sei eine "aufregend vielfältige und kraftvolle Spielerin. Mit erkennbarer Lust und oft liebevoller Ironie stürzt sie sich geradezu in ihre Auftritte", heißt es in der Begründung der Jury. Die Auszeichnung ehrt Kreative, die sich durch hervorragende darstellerische Leistungen vor allem auf Hamburger Bühnen verdient gemacht haben. Sie soll am 4. Juli 2023 im Thalia Theater übergeben werden.