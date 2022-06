Stand: 01.06.2022 17:00 Uhr Catherine Deneuve erhält Goldenen Löwen für ihr Lebenswerk

Die französische Kino-Ikone Catherine Deneuve erhält von der Film-Biennale in Venedig (31. August bis 10. September) in diesem Jahr den Goldenen Löwen für ihr Lebenswerk. Die 78-Jährige, bekannt unter anderem durch die Filme "Schöne des Tages", "Ekel" und "Indochine", ist eine der wichtigsten Schauspielerinnen Frankreichs und hat in ihrer Karriere zahlreiche internationale Preise gewonnen. Venedigs Festival-Direktor Alberto Barbera würdigte Deneuve als "unbestrittenes Talent im Dienst der Schauspielkunst, zeitlose Diva und wahre Ikone der Leinwand".