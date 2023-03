Stand: 29.03.2023 14:01 Uhr Cat Stevens gibt Konzert am 15. Juni im Hamburger Stadtpark

Der als Cat Stevens oder Yusuf bekannte britische Sänger und Songwriter kommt im Juni für zwei Konzerte nach Berlin und Hamburg. Sein neues Album "King Of A Land" soll am 16. Juni erscheinen. Nach neunjähriger Konzertabstinenz werde der 74-jährige Sänger ("Father and Son", "Morning Has Broken") während seiner Europatournee in Deutschland spielen, teilte der Veranstalter Semmel Concerts am Mittwoch mit. Am 12. Juni trete Stevens in Berlin in der Zitadelle Spandau auf, am 15. Juni im Stadtpark Hamburg. | Sendebezug: | 29.03.2023 19:00 | NDR Hamburg 90,3