Stand: 18.01.2023 12:11 Uhr Casting-Direktorin Simone Bär ist tot

Bei vielen Filmen hat sie geholfen, die entscheidenden Schauspielerinnen und Schauspieler zu finden. Nun ist die Casting-Direktorin Simone Bär gestorben, wie die Deutsche Filmakademie mitgeteilte. Bär starb demnach bereits am Montag im Alter von 57 Jahren in Berlin. Sie habe Casting zur Kunst erhoben, schrieb die Akademie in einem Nachruf. Die Akademie würdigte Bär zudem als Expertin für großes Arthouse-Kino und erinnerte an ihre Zusammenarbeit mit Regisseuren wie Stephen Daldry, Quentin Tarantino, Steven Spielberg, François Ozon und Wes Anderson. | Sendebezug: | 18.01.2023 12:30 | NDR Kultur