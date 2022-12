Stand: 14.12.2022 16:14 Uhr Casper sagt Konzert in Hannover kurzfristig ab

Der Rapper Casper hat sein für den 14. Dezember geplantes Konzert in Hannover kurzfristig abgesagt. "Ich habe es wirklich versucht, aber muss mir leider eingestehen, dass ich heute zu krank bin, um auf die Bühne zu gehen", teilte der Rapper mit. Die Stadt Hannover teilte mit, dass es keinen Ersatztermin geben werde, aber aktuell an zwei neuen Konzerten im Mai 2023 gearbeitet wird. Casper vereint in seiner Musik Rap und Rock mit intelligenten und emotionalen Texten - etwa in Songs wie "Lang lebe der Tod".

