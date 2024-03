Stand: 01.03.2024 13:36 Uhr Caspar-David-Friedrich-Schau in Hamburg ist komplett ausverkauft

Für die nur noch vier Wochen laufende Jubiläumsausstellung "Caspar David Friedrich. Kunst für eine neue Zeit" in der Hamburger Kunsthalle gibt es keine Tickets mehr. Die Ausstellung sei ausverkauft, teilte die Kunsthalle am Freitag in Hamburg mit. Damit seien die Erwartungen weit übertroffen worden: Bis einschließlich 1. April werden den Angaben zufolge dann mehr als 300 000 Menschen die Ausstellung besucht haben. Wer dennoch einen Blick in die Ausstellung mit ihren mehr als 60 Gemälden und rund 100 Zeichnungen des Malers werfen möchte, kann das zumindest virtuell tun. Seit einigen Tagen kann auf der Internetseite der Hamburger Kunsthalle ein digitaler 360-Grad-Rundgang angefordert werden. | Sendebezug: | 01.03.2024 12:40 | NDR Kultur