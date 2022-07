Stand: 25.07.2022 09:17 Uhr "Carmen" bringt Theater Neustrelitz wieder auf Vor-Corona-Niveau

Mit der Freiluft-Oper "Carmen" hat das Theater in Neustrelitz wieder das Besucherniveau vor der Corona-Zeit erreicht. Zu den insgesamt 13 Juli-Vorstellungen kamen knapp 11.000 Besucher, wie die Leiterin des Theater-Services Bärbel Olbert sagte. Die letzte Vorstellung der opulenten und von Kritikern vielgelobten Inszenierung war am Samstagabend bei Sonnenschein und mit viel Applaus über die Bühne gegangen. Damit konnten in der Freiluft-Saison 2022 ähnlich viele Gäste auf dem Schlossberg begrüßt werden wie 2019.