Cannabis: Kontrollierter Anbau - und Joint aus der Apotheke? Stand: 04.02.2022 16:36 Uhr Seit Jahrzehnten wird heftig darüber diskutiert, ob der Konsum "weicher" Drogen bestraft werden soll oder nicht. Die Ampel-Koalition will den Konsum von Cannabis nun entkriminalisieren.

von Horst Meier

"Wir führen die kontrollierte Abgabe von Cannabis an Erwachsene zu Genusszwecken (…) ein", heißt es im Koalitionsvertrag der Ampelparteien unter dem Stichwort "Drogenpolitik". Kaum war das Vorhaben spruchreif, schlug der Boulevard Alarm. "Ampel gibt Cannabis frei", verkündete am 10. Dezember die Titelseite der "Bild"-Zeitung, um in schreiend großen Lettern fortzufahren: "Taliban wollen Deutschland mit Drogen beliefern." Na, das kann ja heiter werden!

Auch seriöse Stimmen zeigten sich besorgt. Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek, CSU, forderte die Bundesregierung auf, ihre Pläne zur Freigabe von Cannabis zu überdenken. Das liegt ganz auf der Linie der Unionsparteien, die jede Freigabe strikt ablehnen. Dagegen erklärte der Bund Deutscher Kriminalbeamter, der seit längerem dafür plädiert, den bloßen Konsum nicht mehr zu bestrafen, das Verbot von Cannabis sei "weder intelligent noch zielführend".

Züge eines Kulturkampfs

Die Gewerkschaft der Polizei sieht das anders und warnt, der Joint dürfe nicht "schöngeredet" werden. Der Geschäftsführer des aufstrebenden "Branchenverbands Cannabiswirtschaft" begrüßte - was sonst? - die Reformpläne und forderte, auch in ländlichen Gebieten dürfe der Weg zur nächsten Verkaufsstelle nicht weit sein. Und erst kürzlich bekräftigte der liberale Justizminister Marco Buschmann, nach einem neuen Kontrollgesetz könnten Erwachsene "in lizenzierten Geschäften Cannabis (legal) kaufen" - zum Beispiel in Apotheken, bei fachlich geschultem Personal.

Kommt jetzt der rechtspolitische Durchbruch? Die Frage, ob bereits der bloße Besitz geringer Mengen von Cannabis bestraft werden sollte, wird seit Jahrzehnten heftig diskutiert. Diese Debatte trägt Züge eines Kulturkampfs. Denn die Ungleichbehandlung von subkulturellem Cannabis und der Volksdroge Alkohol ist so krass wie offenkundig, und sie erscheint vielen heute mehr als fragwürdig. Was also tun? Das Tabu verteidigen oder eine Liberalisierung wagen?

Immer mehr Deutsche konsumieren Cannabis

Am Anfang aller Überlegungen muss eine nüchterne Bestandsaufnahme stehen. Fakt ist, dass heute, so schätzt man, rund vier Millionen Menschen in Deutschland regelmäßig Cannabis konsumieren. Trotz des jahrzehntelangen Verbots, trotz entsprechender Eindämmungsversuche von Polizei und Strafjustiz wird "immer mehr statt weniger konsumiert", bilanziert ein erfahrener Kriminalist. "Die Suchtpolitik muss mit dieser Realität umgehen und endlich eine Kehrtwende einlegen", fordert Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, FDP, einst Justizministerin.

Grundsätzlich sind zwei Dinge wichtig: Es gilt, erstens, ein verbreitetes Missverständnis zu vermeiden: Entkriminalisieren heißt partielle Rücknahme des Strafrechts, also den Besitz geringer Mengen zum Eigenkonsum zu erlauben. Es heißt aber nicht, Cannabis schlechthin zu legalisieren; der Handel mit größeren Mengen bleibt natürlich verboten.

Zweitens: Wer eine Reform der Suchtpolitik ernsthaft wünscht, sollte es tunlichst vermeiden, die Gefahren einer sogenannten "weichen" Droge kleinzureden. Jugendpsychiater weisen darauf hin, dass ein dauerhafter Cannabiskonsum gerade für Jugendliche gravierende Folgen haben kann: Entwicklungsstörungen, Intelligenzminderung, Einbußen bei Konzentrationsfähigkeit und Motivation. Bei entsprechender Disposition kann starker Konsum sogar Psychosen auslösen.

Suchtberatung und Prävention statt Kriminalisierung

Aber warum sollte man Cannabis dann trotzdem entkriminalisieren? Weil das Strafrecht offenbar nicht das geeignete Mittel ist, den Umgang mit Cannabisprodukten zu regulieren. Der Schutz gefährdeter junger Leute "durch bloße Kriminalisierung funktioniert einfach nicht", konstatiert Andreas Mosbacher, Richter am Bundesgerichtshof, der Stoff sei "nahezu überall erhältlich". "Nichts belegt das Scheitern der bisherigen Drogenpolitik besser", erklärt er, als die Zahlen einer Studie der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung aus dem Jahr 2019: "Von den 18- bis 25-Jährigen hat etwa die Hälfte Erfahrung mit Cannabis, bei Jugendlichen jeder zehnte." Daraus folgert Bundesrichter Mosbacher: "Wer Probleme mit Drogen hat, verdient die Hilfe des Staates, nicht den Knüppel des Strafrechts." Eben deshalb sind Suchtberatung und Prävention das Mittel der Wahl.

Die entscheidenden Vorteile einer kontrollierten Freigabe seien hier noch einmal kurz rekapituliert: Der frühe Kontakt von jungen Leuten mit kriminellen Subkulturen entfällt, ein legaler Markt garantiert die Qualität des Stoffes - und verhindert damit gefährliche Beimischungen und extrem hohe Wirkstoffkonzentrationen; außerdem erleichtert Straflosigkeit die Annahme von Hilfsangeboten, zudem werden die knappen Mittel von Polizei und Justiz nicht länger mehr durch Verfolgung und Bestrafung von Konsumenten und Kleinhändlern vergeudet; schließlich kann der Staat die kontrollierte Produktion und den Handel besteuern und diese Einnahmen besseren Zwecken zuführen.

