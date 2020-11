Stand: 01.11.2017 14:00 Uhr Camilla - Vom "Rottweiler" zur Herzogin

Sie liebt das Landleben, die Jagd und die Natur. Sie ist eine Frau, die wohl wie keine andere zuvor die britische Öffentlichkeit so polarisiert hat: Camilla Mountbatten-Windsor, die Herzogin von Cornwall. Nach ihrer Heirat mit Charles im Jahr 2005 wird sie auch im berühmten Londoner Wachsfigurenkabinett Madame Tussauds offiziell Mitglied der königlichen Familie: Lebensgroß darf Camilla neben Prinz Charles und seinen Söhnen William und Harry Platz nehmen. Doch der Weg in den Kreis der Royals ist nicht immer einfach für Camilla.

Tochter aus wohlhabender Offiziersfamilie

Am 17. Juli 1947 wird Camilla Rosemary Shand als Tochter eines hochrangigen Offiziers und einer Aristokratin in London geboren. Aufgewachsen auf einem Landgut in East Sussex, besucht sie in South Kensington die Queen's-Gate-Schule, bevor sie ihre Ausbildung in der Schweiz und Frankreich beendet. Der Gast einer Cocktail-Party, auf der auch Camilla in jungen Jahren eingeladen ist, beschreibt sie als "weder hübsch noch intellektuell, aber als kontaktfreudig und humorvoll." Camilla verkehrt in denselben Gesellschaftskreisen wie der britische Thronfolger, was sie 1972, zwei Jahre nach ihrer ersten Begegnung mit Charles bei einem Polo-Spiel, angeblich sehr gekonnt in Szene setzt: "Meine Ur-Großmutter war die Geliebte ihres Ur-Ur-Großvaters. Also wie wäre es mit uns beiden?"

Nebenbuhlerin von Prinzessin Diana

Der Prinz ist von der Art der jungen Frau angetan und verbringt viel Zeit mit ihr. 1973 heiratet Camilla jedoch den britischen Offizier Andrew Parker Bowles. Aus dieser Verbindung stammen die Kinder Thomas (geb. 1974) und Laura (geb. 1978). Trotz der Ehe von Charles und Diana besteht die Liaison fort. Als 1992 angeblich mitgeschnittene intime Telefongespräche zwischen Charles und Camilla veröffentlicht werden, ist das Verhältnis kein Geheimnis mehr. 1994 gesteht Charles den Ehebruch in einem Fernseh-Interview ein. Im Jahr darauf wird Camillas Ehe geschieden und Charles zeigt sich das erste Mal mit Camilla in der Öffentlichkeit. 1996 folgt die Scheidung von Charles und Diana. Nach dem Unfalltod von Prinzessin Diana 1997 verschwindet Camilla aus den Schlagzeilen.

Negatives Image in der Öffentlichkeit

Steckbrief Name: Camilla Rosemary Mountbatten-Windsor

Titel: Herzogin von Cornwall

Geburtstag: 17. Juli 1947

Geburtsort: London

Ehemänner: Andrew Parker Bowles (1973 bis 1995), Prinz Charles (seit 2005)

Kinder: Thomas Parker Bowles, Laura Parker Bowles

Sternzeichen: Löwe

Die britische Presse lastet ihr einen großen Anteil am Scheitern der Ehe von Charles und Diana an. Camilla erhält den Spitznamen "Rottweiler". Freunde und Berater des Prinzen starten schließlich eine Medienkampagne gegen das Negativ-Image von Camilla. Der erste gemeinsame offizielle Auftritt im Jahr 1999 ist bis ins Detail geplant. Bereits damals meinen die meisten Briten, Charles solle Camilla heiraten. Das erste Treffen von Camilla und Königin Elizabeth II. findet im Jahr 2000 auf Charles' Landsitz Highgrove House statt. Zu diesem Zeitpunkt teilt sie bereits mit ihm auch offiziell die Wohnung in seiner Londoner Residenz Clarence House. Camilla kämpft Jahre darum, die Rolle der Rivalin der beliebten Prinzessin Diana abzulegen und als Lebensgefährtin von Charles öffentlich akzeptiert zu werden - so, wie es seine beiden Söhne William und Harry schon längst getan haben.

Happy End: Hochzeit mit Prinz Charles

Schließlich gibt es für die beiden doch noch ein Happy End. Nach fast 35 Jahren wird das Verhältnis zwischen Camilla Parker Bowles und Großbritanniens Thronfolger am 9. April 2005 legalisiert. Durch die Hochzeit erhält Camilla sämtliche Titel ihres Ehemannes. Um nicht mit ihrer vom Volk verehrten Vorgängerin Diana in Konkurrenz zu stehen, verzichtet sie auf die offzielle Anrede "Prinzessin von Wales" zu Gunsten des Nebentitels "Herzogin von Cornwall". Ähnliche Vorbehalte greifen bei einer möglichen Krönung von Charles. Beerbt er als Thronfolger die Queen, nimmt Ehefrau Camilla die Anrede "Prinzessingemahlin" an, anstatt sich als "Königin Camilla" bezeichnen zu lassen. Mittlerweile engagiert sich Camilla auch im Dienst der Krone karitativ: Eine Herzensangelegenheit ist der Herzogin die Prävention von Osteoporose, darüber hinaus macht sie sich für Organisationen stark, die sexuelle Gewalt gegen Frauen und Kinder bekämpfen.

