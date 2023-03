Stand: 01.03.2023 08:00 Uhr Çağla Ilk kuratiert Deutschen Pavillon bei Venedig-Biennale 2024

Die Co-Direktorin der Staatlichen Kunsthalle Baden-Baden, rchitektin Çağla Ilk, soll den Deutschen Pavillon bei der Kunst-Biennale in Venedig 2023 kuratieren. Die Entscheidung war am Dienstag zwischenzeitlich auf der Seite des Instituts für Auslandsbeziehungen zu finden. Eine entsprechende Mitteilung ist für Mittwoch angekündigt.Ilk wurde in Istanbul geboren, sie studierte Architektur an der Technischen Universität Berlin und an der Mimar Sinan Universität Istanbul. Ihre Arbeit wird als transdisziplinär zwischen Bildender Kunst, Architektur und Performance beschrieben. Sendungsbezug | 01.03.2023 15:30 | NDR Kultur