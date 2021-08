Stand: 13.08.2021 14:03 Uhr "Buxtehuder Bulle": acht Titel in der Finalrunde 2021

Für den Jugendliteraturpreis "Buxtehuder Bulle" stehen acht Titel in der Finalrunde. Die Auszeichnung wird in diesem Jahr zum 50. Mal vergeben. Aus 90 Neuerscheinungen des vergangenen Jahres wurden unter anderem nominiert: Kerry Drewery mit "Der letzte Papierkranich", Lina Frisch mit "Falling Sky", Alan Gratz mit "Vor uns das Meer" und Badeeah Ahmed Hassan mit "Eine Höhle in den Wolken". Wer gewinnt, wird am 7. September entschieden.