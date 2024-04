Stand: 17.04.2024 07:28 Uhr "Buxtehuder Bulle": Fünf Titel für Jugendliteraturpreis nominiert

Um den renommierten, mit 5.000 Euro dotierten, Jugendliteraturpreis "Buxtehuder Bulle“ konkurrieren in diesem Jahr fünf Titel. Ein öffentlicher Preisentscheid für den Preis, der jährlich seit 1971 verliehen wird, ist am 11. Juni geplant. "Der Nahostkonflikt, die Verfolgung jüdischer Menschen und der Widerstand während des Zweiten Weltkrieges in den Niederlanden stehen so selbstverständlich auf der Shortlist wie futuristische Tech-Fantasy, der Traum von einem royalen Leben und der Umgang mit einem gebrochenem Herzen.", sagte Melanie Hainke vom "Bullen"-Projektteam am Dienstag. Wie im Vorjahr nominierte die Jury für die Shortlist nur Autorinnen. Aus 80 Titeln wurden ausgewählt: "Orte, an denen ich geweint habe (wegen dir)" (Holly Bourne), "Royal Blood" (Aimée Carter), "Arcadia - Die Auserwählten" (Yasmin Dreyer), "Über den Dächern von Jerusalem" (Anja Reumschüssel) und "Nenn keine Namen" (Astrid Sy). | Sendebezug: | 17.04.2024 12:30 | NDR Kultur