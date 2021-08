Bund unterstützt Sanierung des Welfenschlosses in Herzberg

Der Bund unterstützt die Sanierung des Welfenschlosses in Herzberg mit mehreren Millionen Euro. Das vom Verfall bedrohte Fachwerkschloss ist das größte in Niedersachsen. Insgesamt sieben Millionen Euro habe die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien für die Sanierung des Welfenschlosses in Herzberg in den kommenden fünf Jahren zugesagt, teilte das niedersächsische Finanzministerium heute in Hannover mit. Finanzminister Reinhold Hilbers betonte, das in seiner Substanz stark geschädigte Schloss habe "nationale Bedeutung". Es gehöre zum "kulturellen Erbe von Niedersachsen". Seit 2017 wird das Herzberger Welfenschloss aus dem 16. Jahrhundert saniert, es gilt auch als Wiege des hannoverschen Königshauses. In dem Komplex befinden sich das Amtsgericht Herzberg, Gastronomie sowie ein Museum.