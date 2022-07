Stand: 20.07.2022 07:33 Uhr Bund unterstützt 37 national wertvolle Kulturdenkmäler

Der Bund unterstützt in diesem Jahr 37 national wertvolle Kulturdenkmäler mit mehr als sechs Millionen Euro. "Es ist unsere Aufgabe, herausragende Denkmäler für künftige Generationen zu schützen und zu erhalten, um das Interesse für unsere Geschichte lebendig zu halten", erklärte Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) in Berlin. Zu den in diesem Jahr geförderten Denkmälern gehörten unter anderem herausragende Beispiele der Industriekultur wie beispielsweise das Bahnbetriebswerk Schöneweide (Berlin). Fördergelder wurden auch an die Unesco-Welterbestätte Bremer Rathaus und das Museum Behnhaus/Drägerhaus in Lübeck (Schleswig-Holstein) vergeben.