Bund gibt sechs Millionen Euro zum Erhalt von Kulturdenkmälern

Mit sechs Millionen Euro will der Bund 2023 die Sanierung und Restaurierung zahlreicher Baudenkmäler fördern. "Denkmäler sind Spiegel der Vergangenheit in die Zukunft", erklärte Kulturstaatsministerin Claudia Roth am Samstag in Berlin. Als Beispiele für das Denkmalpflegeprogramm nannte sie unter anderem Klosterchor und historische Stadtbibliothek Bad Windsheim (Bayern), Gut Garkau in Klingberg (Schleswig-Holstein), die Stadtkirche Sankt Marien in Pirna (Sachsen) sowie das Schmelzzimmer im Neuen Palais Arnstadt (Thüringen). | Sendebezug: | 10.06.2023 15:00 | NDR Kultur