Stand: 29.09.2023 16:01 Uhr Bund gibt 300 Millionen Euro für Projekte im Kulturbereich

Mit rund 300 Millionen Euro will der Bund mehr als 70 Projekte im Kulturbereich fördern. Der Haushaltsausschuss des Bundestages habe den Weg zur Förderung von 76 Investitionsprojekten frei gemacht, teilte Kulturstaatsministerin Claudia Roth mit. Bundesmittel seien etwa für KZ-Gedenkstätten in Bayern, Hamburg oder Schleswig-Holstein vorgesehen. Auch ein Erweiterungsbau des Berliner Grips Theaters solle unterstützt werden. Mit der Förderung sei es möglich, "sowohl große als auch kleine Vorhaben zu stärken, die bedeutsam sind für die kulturelle und erinnerungspolitische Infrastruktur unseres Landes", so Roth in einer Mitteilung. | Sendebezug: | 29.09.2023 14:30 | NDR Kultur