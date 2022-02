Bund-Länder-Treffen: Welche Erwartungen hat die Kultur? Stand: 16.02.2022 11:12 Uhr Heute treffen sich die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten, um Lockerungen der Corona-Maßnahmen zu beschließen - womit ist im Kulturbereich zu rechnen und welche Erwartungen gibt es? Beitrag anhören 4 Min

von Emine Cekirge

Über einige Lockerungen wird schon seit Tagen spekuliert, zum Beispiel könnten private Treffen wieder mit bis zu 20 Personen möglich werden und auch Großveranstaltungen sollen offenbar erlaubt werden. Der Wunsch nach mehr Freiheiten ist bei vielen groß.

Musikrat fordert höhere Auslastungen in der Kultur

Der Deutsche Musikrat fordert Lockerungen und einheitliche Regeln in der Kultur. Generalsekretär Christian Höppner fordert die Auslastungszahlen für Kulturveranstaltungen in ganz Deutschland zu erhöhen. Er will auch, dass die Corona-Regeln vereinheitlicht werden, damit die Musikbranche wieder auf Tournee gehen kann. Immerhin scheint das in Mecklenburg-Vorpommern ab dem 4. März wieder möglich zu sein. Denn dort läge bereits ein Entwurf vor, der besagt: Bis zu 25.000 Zuschauer sind bei Großveranstaltungen zugelassen.

Auch in Schleswig-Holstein sollen wieder mehr Zuschauer bei Großveranstaltungen erlaubt sein. Einige Lockerungen sollen unabhängig von den Ergebnissen der heutigen Bund-Länder Treffen schon feststehen, das hat am Dienstag Ministerpräsident Daniel Günther gesagt: "In einer ersten Stufe, die zum Sonnabend, den 19. Februar greift, werden wir die Kontaktbeschränkungen für Geimpfte und Genesene auslaufen lassen. Das gilt dann auch für private Veranstaltungen beispielsweise in Lokalitäten. Für ungeimpfte Personen gilt eine Obergrenze von 25 Personen. Kinder und Jugendliche bis 18 Jahren sind davon ausgenommen."

In der zweiten Stufe - das wäre ab dem 4. März - sollen in der Kultur nur noch die 3G-Regeln gelten, also genesen, geimpft oder getestet. Discos und Clubs dürfen dann auch wieder öffnen, dann unter 2G-Plus-Bedingungen. Insgesamt hofft die Kulturbranche durch die Beschlüsse des heutigen Bund-Länder-Treffens auf mehr Planbarkeit.

Volle Auslastung von Kulturorten in Niedersachsen erhofft

Die Kulturbranche in Niedersachsen wünscht sich die gleichen Regelungen, die auch für die Gastronomie gelten: Nämlich die Möglichkeit alle Sitzplätze an Gäste vergeben zu dürfen, also eine volle Auslastung. In Hamburg soll die Sperrstunde ab 23 Uhr in der Gastronomie wegfallen, was aber nicht bedeutet, dass auch das Tanzverbot aufgehoben wird. Nach Vorlage eines Entwurfes soll dies wohl ab Anfang März möglich sein, dann könnte wieder ohne Beschränkungen getanzt werden. Wie viele Menschen nach der Lockerung der Kontaktbeschränkungen allerdings in Zukunft wieder zusammenkommen dürfen, steht für Hamburg auch noch nicht fest.

Einig sind sich Bund und Länder offenbar darüber, dass am 20. März alle Corona-Einschränkungen aufgehoben werden - bis auf die Maskenpflicht.

Unterdessen hat der Deutsche Bühnenverein die Förderung für Privattheater weiter fortsetzt. In der Corona-Pandemie gab es bisher bis zu 30 Millionen Euro Fördergelder und bis Ende 2022 stellt der Bund weitere 20 Millionen Euro für Privattheater zur Verfügung.

