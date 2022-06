Stand: 24.06.2022 14:17 Uhr Buddenbrookhaus erwirbt von Thomas Mann verantwortete Schülerzeitung

Das Buddenbrookhaus in Lübeck hat - neben einem Brief von Thomas Mann aus dem Jahr 1955 an einen Lübecker Schulfreund - eine von Thomas Mann herausgegebene Schülerzeitung aus dem Jahr 1893 erworben. Der Schriftsteller hatte die Sommerausgabe der Zeitung "Der Frühlingssturm" des Lübecker Katharineums unter dem Pseudonym "Paul Thomas" herausgegeben. Von der Ausgabe ist nur noch ein weiteres Exemplar erhalten. Das Blatt wurde nach zwei Ausgaben eingestellt, vermutlich aufgrund zu rebellischer Tendenzen. Von der ersten Ausgabe ist nach aktuellem Stand kein Exemplar erhalten.