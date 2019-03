Stand: 09.03.2019 00:01 Uhr

Buchtipp: Kulinarisches für die blaue Stunde Kulinarischer Buchtipp: "Blaue Stunde - Rezepte, die den Abend feiern. Tapas, Antipasti, Mezze, Ceviche & Apéro" von Stevan Paul

Die blaue Stunde nennt man die Zeit vor dem Abend, die Zeit nach der Arbeit. "Blaue Stunde - Rezepte, die den Abend feiern" heißt das neue Werk des Kochbuchautors Stevan Paul, in dem er Geschichten und Gerichte aus vielen Kulturen zusammengetragen hat, die genau zu dieser blauen Stunde passen.

Stevan Paul hat sich wieder auf die Suche gemacht. Eine Reise um die Welt, eine Reise durch Bars, Kneipen, Bodegas, Restaurants. Und das immer, um das Leben einer bestimmten Tageszeit einzufangen: die blaue Stunde. "Das ist der Moment am Tag, wo man eigentlich nichts muss. Zurücklehnen, eine Flasche aufmachen, nichts Aufwendiges essen, mit lieben Menschen zusammen, das ist für mich die blaue Stunde", sagt Paul.

Lehrstunde über die Bar- und Tresen-Kultur vieler Länder

Stevan Paul versammelt in seinem Lesekochbuch Rezepte und Geschichten aus der Dämmerung: vom ersten Drink, vom Zuhören an der Bar, vom ersten Lächeln nach Feierabend. Die Kultur der blauen Stunde findet sich tatsächlich in erstaunlich vielen Kulturen. "Über die Arbeit bin ich nach Japan gekommen, und hab die Isakaya-Küche kennengelernt. Und rückblickend habe ich dann bemerkt, dass es diese Bar- und Tresen-Kultur in vielen Kulturen gibt", erzählt Paul. Aber was isst oder trinkt man zum Beispiel in Asien um diese Zeit? "In Asien sind das leckere Fleischspieße oder eine Teigtasche."

Keine leichte Küche - ein Buch für Genießer

Die blaue Stunde war vor - sagen wir - 100 Jahren die Zeit, bevor man ins Theater ging, bevor man den Abend richtig begann. Das heißt: Die Speisen sind nicht aufwendig, die Drinks nicht zu schwer. Aber wer hier die leichte Küche sucht, liegt falsch. "Insgesamt ist dieses Theken- und Tresenfood nicht unbedingt leicht. Und auch darum habe ich das Buch geschrieben. In Zeiten der Selbstkasteiung und Selbstoptimierung war es mir wichtig, mal so ein richtiges Feierbuch rauszuhauen. Es wird Alkohol getrunken und ich koch sogar mit Zucker! Dieses Buch ist also für Genießer", erklärt Paul.

Man lernt einiges über Bars in Spanien und Dänemark, Tapas und Heringshappen. Und über Soleier aus Berlin, Stevan Paul hat Baressen auch aus Deutschland wiederentdeckt. Ihm ist ein Schmuckstück von einem Buch gelungen, nachtblau mit Goldschnitt, herausgeputzt, eine kurzweilige Weltreise der kulinarischen Tresenkunst. Ein Bissen vor der Ballnacht, eine Vorspeise vor dem Hauptgericht des Abends, was immer der auch bringen mag. Passend dazu hat er eine Playlist, also eine Reihe von Musikstücken dazu gesammelt. Aber was ist das Buch nun? Eine Anregung, die Rezepte zu Hause auszuprobieren - oder bei nächster Gelegenheit auszugehen - natürlich zur blauen Stunde? "Beides funktioniert mit dem Buch", sagt Stevan Paul. "Ich beschreibe die Besuche in verschiedenen Ländern und stelle auch einzelne Bars vor. Aber besonders wichtig ist es mir, dass wir die blaue Stunde zu Hause wieder etablieren und feiern."

Kulinarischer Buchtipp: "Blaue Stunde - Rezepte, die den Abend feiern. Tapas, Antipasti, Mezze, Ceviche & Apéro" Seitenzahl: 240 Seiten Genre: Sachbuch Verlag: Brandstätter Verlag Preis: 35 €

