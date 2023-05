Stand: 28.05.2023 14:19 Uhr Buchheim-Museum stellt Bilder von Komiker Otto Waalkes aus

Am 22. Juli wird Otto Waalkes 75 Jahre alt. Zu seinem Geburtstag zeigt der Komiker und Maler eine Schau seiner Bilder im Buchheim-Museum am Starnberger See. "Otto. Die Ausstellung" umfasst laut Ankündigung rund 200 Gemälde und Zeichnungen, ergänzt durch Schallplattencover, Filmplakate und Originalrequisiten sowie Audio- und Videoaufnahmen. Die Werke sind vom 17. Juni bis 11. November zu sehen. Das Museum zitiert Waalkes zu seiner Malleidenschaft: "Jedes Bild gibt mir am Ende das Gefühl: 'Jetzt hast Du wieder was dazugelernt' - und das hört niemals auf." | Sendebezug: | 28.05.2023 15:20| NDR Kultur