Stand: 09.03.2023 10:07 Uhr Buchhandelstour: Leipziger Buchmesse besucht den Norden

In insgesamt zwölf Städten in Deutschland, Österreich und der Schweiz werden bis zur Leipziger Buchmesse Veranstaltungen mit zahlreichen Autorinnen und Autoren in Buchhandlungen stattfinden. Das Programm umfasst sowohl gesellschaftspolitische Themen, unterhaltsame Romane, spannende Diskussionen und beliebte unterhaltenden Genres. Beginn ist am Donnerstag in Chemnitz. Am 21. März geht es in Hamburg mit der Veranstaltung "It's ok not to be ok. Warum das Thema 'Mentale Gesundheit' uns alle angeht." weiter.

| Sendebezug: | 09.03.2023 10:45 | NDR Kultur