Stand: 28.11.2022 17:56 Uhr Bucerius Kunst Forum: Lego-Zeitreise in die Antike

Parallel zur aktuell laufenden Augustus-Ausstellung präsentiert das Bucerius Kunst Forum vom 5. Dezember bis zum 7. Januar 2023 eine antike Zeitreise aus Lego-Steinen. In Kooperation mit der Fangemeinschaft "Stein Hanse" werden rund 30 Modelle und Dioramen gezeigt, die sich mit dem ersten römischen Kaiser Augustus und seiner Zeit beschäftigen, wie das Museum am Montag mitteilte. Unter anderem werden das Kolosseum, die Römerbrücke von Trier sowie römische Siedlungen in Miniaturformat nachgebaut. | Sendebezug: | 28.11.2022 19:00 | NDR 90,3