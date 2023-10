Stand: 31.10.2023 11:52 Uhr Bruce Springsteen gibt im Juli 2024 Konzert in Hannover

Rocklegende Bruce Springsteen kommt im Sommer 2024 während seiner Welttournee auch für ein Konzert nach Deutschland: Am 5. Juli wird der Musiker in der Heinz-von-Heiden-Arena in Hannover auftreten, wie Hannover Concert am Dienstag mitteilte. Zuerst hatte die "Hannoversche Allgemeine Zeitung" online berichtet. Die Tournee 2024 beginnt am 19. März in der US-Stadt Phoenix und endet laut Springsteens Homepage am 22. November im kanadischen Vancouver. Springsteen und die E Street Band waren bereits diesen Sommer in Europa auf Tour, so auch in Hamburg. | Sendebezug: | 03.11.2023 15:00 | NDR Niedersachsen