Stand: 31.01.2024 07:17 Uhr Broadway-Legende Chita Rivera mit 91 Jahren gestorben

Broadway-Legende Chita Rivera ist am Dienstag im Alter von 91 Jahren in New York nach kurzer Krankheit gestorben, wie ihre Tochter Lisa Mordente mitteilte. Große Erfolge hatte die Künstlerin mit puertoricanischen Wurzeln, die mehr als 60 Jahre auf der Bühne getanzt hat, in den Musicals "Chicago" und "Bye Bye Birdie". Ihren Durchbruch hatte sie 1957 mit der Rolle der Anita in dem Musical-Klassiker "West Side Story" von Leonard Bernstein. Als Steven Spielberg das Musical für Hollywood verfilmt wurde, ging Rivera leer aus: Die Rolle der Anita wurde mit der Schauspielerin Rita Moreno besetzt. | Sendebezug: | 31.01.2024 07:10 | NDR Kultur