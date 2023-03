Stand: 01.03.2023 08:22 Uhr Britischer Thron wird für Krönung von Charles III. aufgemöbelt

Er ist mehr als 700 Jahre alt, 2,05 Meter hoch und auf ihm sind schon Heinrich VIII., Königin Victoria und sowie zahlreiche Monarchen Großbritanniens gekrönt worden: der britische Krönungsstuhl aus Eichenholz. Dieser wird jetzt für Charles III. aufgemöbelt. Die Krönungszeremonie für den Monarchen und Queen Constort Camilla soll am 6. Mai in Londons Westminster Abbey stattfinden. Zuletzt hat ihn Elizabeth II. am 2. Juni 1953 genutzt. Er wurde um 1300 im Auftrag von König Edward I. gebaut. Seit dem 16. Jahrhundert wird er getragen von güldenen Löwen. Sendungsbezug | 1.03.2023 09:40 | NDR Kultur