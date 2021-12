Stand: 20.12.2021 09:56 Uhr Britischer Stararchitekt Richard Rogers gestorben

Der High-Tech-Architekt Richard Rogers ist tot. Das berichteten verschiedene Medien unter Berufung auf die Familie und seinen Sprecher. Demnach starb der Brite am Samstagabend im Alter von 88 Jahren in seinem Haus in London. Er galt als einer der erfolgreichsten und einflussreichsten Architekten weltweit. Richard Rogers' bekanntestes Bauwerk ist der radikale Kulturpalast Centre Pompidou in Paris, den er zusammen mit dem Italiener Renzo Piano entwarf. Rogers studierte erst in London, dann mit Norman Foster in Yale. Die beiden gründeten 1963 mit Su Brumwell und Wendy Cheesman das sogenannte Team 4, woraus sich die britische High-Tech-Bewegung entwickelte.

